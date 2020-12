Udler

Niederlagen schmerzen, ganz gleich in welcher Form. Dass aber auch Unentschieden wehtun können, erfuhr die SG Neitersen/Altenkirchen am Sonntagnachmittag in besonderem Maße. Beim 1:1 (0:1) im Kellerduell der Fußball-Rheinlandliga bei der SG Alfbachtal Ellscheid hatten die Westerwälder in der zweiten Halbzeit mehrfach die Chance, den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen. Dass ihnen das nicht gelang, kam der Mannschaft von Torsten Gerhardt am Ende teuer zu stehen.