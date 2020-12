Montabaur

Mit kleinem Personal große Spiele abliefern: Das ist seit Wochen eine der wichtigsten Fähigkeiten des TuS Montabaur – und auch am Sonntag wieder gefragt, wenn ab 14.30 Uhr die SG Schneifel-Auw zu Gast im Mons-Tabor-Stadion ist. Sowohl in der jüngsten Begegnung in der Fußball-Rheinlandliga beim FSV Trier-Tarforst als auch zuletzt unter der Woche im Rheinlandpokal bei der SG Bornich konnte Trainer Sven Baldus bei Weitem nicht auf alle seine Akteure zurückgreifen.