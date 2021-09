Vor dem achten Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga grüßt die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen von der Tabellenspitze. Doch die wird die am kommenden Wochenende spielfreie Mannschaft von Volker Heun angesichts des dichten Treibens im oberen Drittel wohl kampflos abtreten müssen. Die Chance auf Zählbares haben dagegen die SG Neitersen und der VfB Wissen in Heimspielen an Sonntag.