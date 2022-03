Auch bei Derby gegen Neitersen: Tricic schnürt wieder Doppelpack und führt Wissen zum klaren Sieg

„Derbysieger, Derbysieger“, feierten die Akteure des VfB Wissen ihren 3:0 (1:0)- Auswärtserfolg über die SG Neitersen/Altenkirchen in der Rheinlandliga nach dem Schlusspfiff am frühen Samstagabend. Derbystimmung war in den 90 Minuten zuvor allerdings nicht wirklich aufgekommen. Zum einen, weil die Partie nach rund einer Stunde schon entschieden war. Zum anderen, weil die SG die Niederlage beinahe emotionslos über sich ergehen ließ und dem VfB über die gesamte Spieldauer hinweg nur wenig entgegenzusetzen hatte.