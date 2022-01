Auch 2022/23: Kahler bleibt Trainer beim VfB Wissen – „Noch mehr Begeisterung entfachen“

Die Mitteilung, dass eine Zusammenarbeit zwischen Verein und Trainer verlängert wird, ist in der Regel weit weniger spektakulär als die Verkündung, dass sich die Wege am Saisonende oder gar sofort trennen. Letzteres mag bei Außenstehenden für willkommenen Gesprächsstoff sorgen. Doch was die betreffenden Personen angeht, ist ihnen die unspektakuläre Variante von Personalmeldungen stets lieber. Denn sie steht dafür, dass es passt. So wie beim Fußball-Rheinlandligisten VfB Wissen und Thomas Kahler, die sich in dieser Woche darauf geeinigt haben, auch in der Saison 2022/23 gemeinsame Sache zu machen.