Am Sonntag (15.30 Uhr) greift nun auch die SG 99 Andernach ins Geschehen der Fußball-Rheinlandliga ein. Aufgrund des Rückzuges des SV Windhagen in die Bezirksliga Ost hatten die Bäckerjungen in Woche eins spielfrei. Die Elf von Trainer Kim Kossmann hat am Sonntag Heimrecht gegen den VfB Wissen, der nach einem deutlichen 5:1-Erfolg über den FC Germania Metternich erster Tabellenführer des Verbandsoberhauses ist.