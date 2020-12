Andernach

Der Höhenflug der SG 99 Andernach in der Fußball- Rheinlandliga hält weiter an. Am sechsten Spieltag bezwang das Team von Trainer Kim Kossmann auf dem heimischen Kunstrasen die Gäste von der SG Alfbachtal Ellscheid verdient mit 3:0 (1:0) und bleibt somit dem Spitzenduo des Verbandsoberhauses weiter dicht auf den Fersen. In einer ansehnlichen Begegnung zeigten sich die Bäckerjungen ebenso hoch motiviert wie konzentriert und konnten ihre eindrucksvolle Heimbilanz – vier spiele, vier Siege – weiter ausbauen.