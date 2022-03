Es haben nur Zentimeter gefehlt. Sowohl in der 89. Minute bei einem Schuss von Fabian Weber als auch in der 90. Minute bei einem Kopfball von Tim Hoffmann. Am Ende musste sich Fußball-Rheinlandligist SG 99 Andernach im Auswärtsspiel in Bitburg mit einem 1:1-Remis abfinden.