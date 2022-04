Ahrweilers Spielertrainer Andreas Dick: „Wir sind bei unserer Zielsetzung noch in der Findungsphase“

Das Rennen um den Titel in der Fußball-Rheinlandliga gestaltet sich in dieser Spielzeit besonders spannend. Woche für Woche stolpert einer der Meisterschaftsanwärter. Der Ahrweiler BC hat so trotz eines 2:2-Unentschiedens bei Schlusslicht SV Mehring wieder eine höchst aussichtsreiche Position inne. Mit zwei Siegen in den beiden noch ausstehenden Nachholpartien wäre man sogar erneut Tabellenführer. Zuerst aber gilt es, die anstehenden Hausaufgaben zu erledigen. Am Sonntag (15 Uhr) erwartet die Elf um Spielertrainer Andreas Dick die SG Mendig/Bell in Heimersheim zum Rheinland-Derby.