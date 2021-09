Mit einem Auswärtsspiel beim FC Bitburg am Samstag (18 Uhr) beschließt der Ahrweiler BC eine schwierige englische Woche, die eine Niederlage in der Rheinlandliga und einen Sieg im Pokalwettbewerb mit sich brachte. Der 2:3-Pleite bei der SG 99 Andernach folgte, stark ersatzgeschwächt, ein 2:0 (2:0)-Sieg beim TuS Immendorf, der den Einzug in die dritte Rheinlandpokalrunde bedeutet.