Ahrweiler BC zittert sich mit knappem Sieg im Derby gegen den TuS Mayen am Ende an die Spitze

Es muss ja nicht immer ein 9:1-Sieg wie gegen die SG Mendig/Bell oder ein Sieg im Hurra-Stil sein, manchmal reicht auch ein einfacher 1:0 (1:0)-Erfolg. Genau so hat der Ahrweiler BC am Mittwochabend im Rhein/Ahr-Derby gegen den TuS Mayen vor rund 200 Zuschauern in Heimersheim die Tabellenführung in der Fußball-Rheinlandliga zurückerobert. Während der ABC nun also zum zweiten Mal in dieser Saison von der Spitze grüßt, kassierte der sonst so auswärtsstarke TuS Mayen seine vierte Niederlage auf fremden Plätzen, womit für die Mannschaft von Trainer Tobias Uhrmacher aus den vergangenen sechs Spielen nur ein Sieg zu Buche steht.