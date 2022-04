Es muss ja nicht immer ein 9:1-Sieg wie gegen die SG Mendig/Bell oder ein Sieg im Hurra-Stil sein, manchmal reicht auch ein einfacher 1:0 (1:0)-Erfolg. Genau so hat der Ahrweiler BC am Mittwochabend im Rhein/Ahr-Derby gegen den TuS Mayen vor rund 200 Zuschauern in Heimersheim die Tabellenführung in der Fußball-Rheinlandliga zurückerobert.