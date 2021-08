Die erste Phase des zarten Herantastens an alt vertraute Abläufe im Fußball liegt nun schon hinter dem Rheinlandligisten Ahrweiler BC, die Intensität im Training nimmt langsam zu. Nach dem geglückten ersten Testspiel gegen den tieferklassigen Bezirksligisten VfB Linz (8:0) wartet nun am Sonntag (15 Uhr) im Spiel beim BCV Glesch-Paffendorf gleich schon mal eine anspruchsvollere Herausforderung, spielt der Gegner doch in der Mittelrheinliga (was der Oberliga entspricht).