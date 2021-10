Nachdem in der Fußball-Rheinlandliga das erste Saisondrittel fast absolviert ist, kristallisiert sich eine Spitzengruppe heraus. Mittendrin ist da der Ahrweiler BC, der es in den nächsten Wochen nun mit den Teams aus dem unteren Drittel der Tabelle zu tun bekommt. Die Elf von Spielertrainer Andreas Dick ist am Sonntag (14.30 Uhr) zu Gast beim TuS Montabaur. Der rangiert auf Platz 14 knapp über der Abstiegszone.