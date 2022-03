Bereits neun verschiedene Mannschaften sind in dieser Spielzeit der Fußball-Rheinlandliga in den Genuss der Tabellenführung gekommen. Meist war dies aber nur von kurzer Dauer, so wie jetzt im Fall des Ahrweiler BC. Nach nur einer Woche am Platz an der Sonne führte die jüngste 1:3-Niederlage beim FV Morbach dazu, dass der TuS Kirchberg wieder nach ganz oben gerückt ist.