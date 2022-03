Drei Tage nach dem 1:3 beim FV Morbach hat es Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC verpasst, die Tabellenführung gleich zurückzuerobern. Die Mannschaft von Spielertrainer Andreas Dick verlor beim Spitzenreiter TuS Kirchberg mit 0:3 (0:1). Der Rückstand auf Platz eins beträgt nun sechs Punkte bei einem Spiel in Rückstand. Im Heimspiel am Samstag (17.30 Uhr) gegen die SG Hochwald Zerf will der ABC nun nicht noch weiter an Boden verlieren.