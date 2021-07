Ahrweiler BC und TuS Koblenz beim Test in Torlaune – Dreimalige Führung reicht nicht – Zum Saisonauftakt geht's nach Mayen

„Es war ein schönes Spiel und ein Offensivspektakel“, befindet ABC-Trainer Andreas Dick, den die eigenen drei Tore, die dreimal eine Führung einbrachten, mehr freuten, als ihn die vier Gegentore ärgerten: „Für den jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung war das sehr in Ordnung. Aber klar: Wir müssen schon sehen, dass wir demnächst in der Defensive kompakter werden“, sagt Dick. Zu beklagen hat er derweil den ersten Verletzten in der Vorbereitung: Paul Gemein fällt mit einem leichten Muskelfaserriss rund drei Wochen aus. Den nächsten Test gibt es am Sonntag (11 Uhr) beim A-Ligisten SG Heimersheim. Den Saisonauftakt bestreitet der ABC, das steht nun fest, im Übrigen am Samstag, 14. August, (16.30 Uhr) beim TuS Mayen.

Die Torfolge aus dem Spiel gegen Mayen: 1:0 Pascal Rhodmann (15.), 1:1 Yusupha Sawaneh (22.), 2:1 Rhodmann (29.), 2:2 Michael Stahl (33.), 3:2 Marco Michels (57.), 3:3 Jan Mahrla (76.), 3:4 Jeon Lion (78.). map