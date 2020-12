Ahrweiler

Der Ahrweiler BC tritt in der Fußball-Rheinlandliga auf der Stelle. Am vergangenen Wochenende kam der ABC zum dritten Mal in Serie im eigenen Stadion nicht über ein Remis hinaus. Sechs Punkte aus fünf Spielen sind nicht das, was man sich vor Saisonstart erhofft hatte. Nun geht es für die Elf von Trainer Jonny Susa zu Schlusslicht SV Windhagen. Die Partie beginnt am Sonntag um 15.30 Uhr.