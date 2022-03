Ahrweiler BC spricht nach Sieg im Spitzenspiel im Titelkampf wieder kräftig mit

Der Ahrweiler BC hat sich mit dem 2:0 (2:0) gegen den FSV Trier-Tarforst im Titelkampf der Fußball-Rheinlandliga zurückgemeldet. In diesem Spitzenspiel auf dem Kunstrasenplatz in Heimersheim hatten sich nicht nur zwei Aufstiegsaspiranten gegenübergestanden, sondern mit Nicola Rigoni (FSV/14 Tore), und Almir Porca (ABC/nun 17), zwei der besten Torjäger der obersten Verbandsklasse. In beiden Duellen hatte der Gastgeber die Nase vorn. Mittelstürmer Porca steuerte zum 2:0-Erfolg den zweiten Treffer (45.+1) bei. Ahrweiler, mit zwei Spielen in Rückstand, ist damit auf Rang zwei geklettert und erwartet nun am Sonntag (15 Uhr) den FC Bitburg.