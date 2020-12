Ahrweiler

Es war das Duell der Enttäuschten in der Fußball-Rheinlandliga, denn sowohl der Ahrweiler BC als auch der gastgebende SV Morbach hatten am ersten Spieltag nach der Winterpause verloren. Nach 90 intensiven Minuten in Morbach blieb die Enttäuschung aufseiten der Gastgeber. Der ABC landete beim 2:1 (0:0)-Auswärtserfolg einen wichtigen Sieg im Verfolgerduell, der tabellarisch nach oben alles offen hält. Morbach dagegen muss sich vorerst aus dem Titelrennen verabschieden.