Ahrweiler

Zwei Siege hat Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC am Wochenende in zwei Testspielen errungen. Was aber noch lange nicht heißt, dass es dafür in beiden Fällen uneingeschränkten Applaus von Trainer Jonny Susa gab. Im Gegenteil, nach dem 4:3 (2:1) am Samstag beim Mittelrhein-Landesligisten SSV Merten gab sich der Trainer eher missmutig, dafür aber tags darauf nach dem 3:0 (0:0) beim Mittelrhein-Bezirksligisten SV Rot-Weiß Merl wieder zufrieden: „Eine grundlegende Maßgabe war, hinten zu null zu spielen. Das ist uns gelungen, und auch sonst war es dann nach der Pause in Ordnung“, befand er.