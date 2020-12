Ahrweiler

Es bleibt müßig, sich darüber Gedanken zu machen, ob die Unterbrechung der Fußballsaison dem Ahrweiler BC nach zuletzt hartnäckig ausbleibenden Erfolgserlebnissen gelegen kommt oder nicht. „Es ist halt so“, sagt Trainer Julian Hilberath, der aber auch keinen Zweifel daran aufkommen lässt, ob er nun gern die Zwangspause einlegt: „Nein, bestimmt nicht. Ich hätte gern am Wochenende gespielt. Die Stimmung beim Training am Dienstag war ja auch gut, wir haben uns auf das Spiel am Samstag gefreut.“ Besagte Partie beim FSV Trier-Tarforst findet nun aber erst mal nicht statt, wie auch die für den weiteren November angesetzten Partien.