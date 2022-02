Ahrweiler BC muss im Topduell mit Trier-Tarforst auf zwei gesperrte Stützen verzichten

Freche Mehringer überraschen Tarforst (1:0), auch Mendig schlägt den Titelaspiranten aus Trier (4:3). Solche Schlagzeilen sollten Andreas Dick, dem Trainer des Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC, eigentlich gut gefallen. Scheint doch der FSV Trier-Tarforst, der lange Zeit als erster Anwärter auf den Titel und den Aufstieg in die Oberliga galt, schwer angeschlagen zu sein vor seiner nächsten weiten Reise in den Rhein/Ahr-Kreis, wo ihm am Mittwoch um 20 Uhr auf dem Kunstrasen in Heimersheim ein Spitzenspiel gegen den ABC bevorsteht, das auch von der Konstellation her diesen Namen verdient.