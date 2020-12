Kreisstadt

Bis zum gestrigen Sonntag war die Vorbereitung beim Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC noch vergleichsweise gemächlich verlaufen. Mit dem offiziellen Trainingsauftakt wird es nun aber ernst für den neu zusammengestellten Kader. Jonny Susa entgeht nichts. „He, he, was soll das, innen an den Pylonen vorbeizulaufen, nur um einen Meter zu sparen“, ermahnt der Trainer seine Spieler, die er zu einigen Aufwärmrunden auf einen abgesteckten Parcours um den Platz geschickt hat.