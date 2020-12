Bad Neuenahr

Für den Ahrweiler BC ist der Jahresauftakt in der Fußball-Rheinlandliga gehörig in die Hose gegangen: Gegen Herbstmeister SG 2000 Mülheim-Kärlich setzte es die zweite Heimniederlage, die mit 0:3 (0:0) noch um ein Tor höher ausfiel als die erste vor genau einem halben Jahr gegen den SV Morbach. Den Gästen gelang nicht nur die Revanche für das 2:4 im Hinspiel, sondern auch die Fortsetzung ihrer eindrucksvollen Erfolgsserie mit nunmehr 40 Punkten aus 15 Begegnungen und der weitere Verbleib an der Spitze.