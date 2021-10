Ahrweiler BC kommt gegen starken VfB Wissen in Unterzahl noch zum Ausgleich

Nach dem 1:1 (0:1) im Spiel der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem Ahrweiler BC und dem VfB Wissen ergeben sich diese Schlussfolgerungen: Wissen bleibt auswärts ungeschlagen und darf sich weiterhin als defensiv stärkstes Team der obersten Verbandsklasse feiern lassen. Der Ahrweiler BC, der wie in allen Begegnungen zuvor auf den Gegner traf, der zuvor spielfrei hatte, behält auch nach der vierten Begegnung auf dem Kunstrasen in Heimersheim seine weiße Heimweste, konnte aber wieder nicht am Ende einer englischen Woche und nach einem Mittwochspokalspiel dreifach punkten.