Ahrweiler BC kann nicht gleich nachlegen: Heimspiel gegen die SG Hochwald Zerf wurde verschoben

Keine Frage, die beiden Niederlagen in den Spitzenspielen haben beim Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC für Enttäuschung gesorgt. Damit die aber nicht zu groß wird, stellt Spielertrainer Andreas Dick gleich klart: „Eigentlich hat sich unsere Lage doch gar nicht so schlimm geändert. Wenn wir unser Nachholspiel gewinnen, sind es zur Spitze nur noch drei Punkte Rückstand.“ Natürlich sollen nun weitere Rückschläge vermieden werden.

Gegen die SG Hochwald Zerf kann der ABC nun aber nicht gleich nachlegen: Das für Samstag geplante Heimspiel gegen den Tabellenneunten SG Hochwald Zerf ist kurzfristig verschoben worden. Dafür haben Coronafälle beim Gegner gesorgt. Wann die Begegnung nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Es dürfte gar nicht leicht werden, einen neuen Termin zu finden, hat die SG Hochwald in diesem Kalenderjahr doch erst ein Spiel ausgetragen, das 1:3 in Kirchberg am 19. Februar. Die anderen Partien wurden alle verschoben. Auch der ABC ist noch in Rückstand. map