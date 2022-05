Am Mittwoch kann der Ahrweiler BC (hier Lars Bohm) in der Fußball-Rheinlandliga wieder die Tabellenführung übernehmen. Und das gegen eine der wenigen verbliebenen Mannschaften, die Ahrweiler noch gefährlich werden können im Titelkampf: die SG Hochwald Zerf, die ab 20 Uhr auf dem Platz in Heimersheim zu Gast ist.