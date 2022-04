Am Mittwochabend (19.30 Uhr) will der Ahrweiler BC zum zweiten Mal in dieser Spielzeit die Tabellenspitze der Fußball-Rheinlandliga übernehmen. Voraussetzung dafür ist ein Heimerfolg in der Nachholpartie gegen den abstiegsgefährdeten Rhein/ Ahr-Lokalrivalen TuS Mayen.