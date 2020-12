Ahrweiler

Die Entscheidung fiel schnell und kam letztlich auch nicht so überraschend: Mit Julian Hilberath hat Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC zügig einen Nachfolger für den am Donnerstag vergangener Woche entlassenen Cheftrainer Jonny Susa gefunden (die RZ berichtete). Hilberath hat schließlich nicht nur schon als Co-Trainer fungiert beim ABC seit der Saison 2018/2019, sondern dort von 2008 an auch in der Verantwortung gestanden und die Mannschaft damals von der A-Klasse in die Bezirksliga geführt, wo er sie noch drei weitere Jahre betreute.