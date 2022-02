Etwas mehr als drei Monate hat sich der Ahrweiler BC gedulden müssen. Nun darf die Mannschaft um Spielertrainer Andreas Dick endlich wieder in der Fußball-Rheinlandliga ran. Zu Gast am Sonntag (14.30 Uhr) auf dem Heimersheimer Kunstrasen ist die SG 99 Andernach, die in der Vorwoche bereits den Pflichtspielbetrieb wieder aufnahm. Die Bäckerjungen unterlagen zum Start knapp mit 1:2 beim VfB Wissen.