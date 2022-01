Langeweile ist beim jüngsten Testspiel des Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC (in Rot, hier Lars Bohm) in Heimersheim gegen den Ost-Bezirksligisten VfB Linz keine aufgekommen, der 7:3 (2:1)-Sieg des ABC bot den rund 50 Zuschauern einiges an Unterhaltung.