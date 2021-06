Plus Ahrweiler

Ahrweiler BC gewinnt ersten Test mit 8:0

So ganz vergessen, wo das Tor steht, haben die Spieler des Ahrweiler BC (rote Trikots, hier Kapitän Sebastian Sonntag beim 3:0) in der zurückliegenden Corona-Zwangspause offenbar nicht. Jedenfalls hat der Fußball-Rheinlandligist in seinem ersten Testspiel für die neue Saison zu Hause den VfB Linz (Bezirksliga Ost) mit 8:0 (4:0) besiegt.