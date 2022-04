Ahrweiler BC gelingt mit 4:0 gegen den FC Metternich ein erkenntnisreicher Sprung auf Rang eins

Zurück auf den Platz an der Sonne: Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC hat sich mit einem souveränen und auch in dieser Höhe verdienten 4:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den FC Metternich die Tabellenspitze zurückerobert und TuS Kirchberg wieder auf Platz zwei verwiesen. Mit dem zehnten Sieg vor heimischem Publikum und der Maximal-Ausbeute aus der zurückliegenden englischen Woche verbesserte der ABC nicht nur seine Titelaussichten. Die Partie hatte zudem erneut eindrucksvoll gezeigt, dass Ahrweiler personell aus dem Vollen schöpfen kann und jederzeit in der Lage ist, positionsgetreu und ohne Leistungseinbußen zu wechseln.