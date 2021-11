Der Ahrweiler BC befindet sich nun schon seit zwei Wochen in einem spannungsgeladenen Erwartungsmodus ohne die Möglichkeit, Taten folgen zu lassen. Zwei Spitzenspiele in der Fußball-Rheinlandliga mussten jüngst verlegt werden. Nun steht der Rheinlandpokalwettbewerb im Fokus. Am Mittwochabend (20 Uhr) empfängt die Mannschaft von Spielertrainer Andreas Dick in Heimersheim den Oberliga-Tabellenzweiten FC Karbach. Es geht um den Einzug ins Halbfinale.