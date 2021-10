Ahrweiler BC erteilt Metternich eine Lehrstunde – Im Duell der besten Offensiven trumpft nur eine Mannschaft auf

Das Duell der beiden offensivstärksten Mannschaften in der Fußball-Rheinlandliga hat sich zu einer einseitigen Angelegenheit entwickelt, stellte doch nur eine Mannschaft ihre Sturmqualitäten unter der Beweis: der Ahrweiler BC der beim FC Germania Metternich auf dem Kunstrasenplatz am Trifter Weg einen unangefochtenen 5:1 (3:0)-Erfolg feierte und dem Gegner dabei seine Grenzen aufzeigte. Ahrweiler festigte als neuer Tabellenzweiter seinen Platz in der Spitzengruppe, Metternich verharrt nach nur einem Sieg aus fünf Partien im Mittelfeld des Klassements.