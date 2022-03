Ahrweiler BC erklimmt mit perfektem Start die Spitze

Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC hat einen perfekten Rückrundenstart hingelegt. Nach dem 3:2 gegen die SG 99 Andernach und dem 2:0 im Nachholspiel gegen FSV Trier-Tarforst setzte sich die Elf von Spielertrainer Andreas Dick nun mit dem 4:2 (3:0)-Sieg gegen FC Bitburg an die Tabellenspitze. Ahrweiler ist jetzt punktgleich mit Kirchberg und Wissen. „In der Weiterentwicklung der Mannschaft haben wir mit den drei Heimsiegen in Folge einen wichtigen Schritt getan“, ist Dick überzeugt: „Wenn es so weitergeht, könnte der März in der Meisterfrage schon eine Vorentscheidung bringen.“