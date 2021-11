In souveräner Manier hat sich Fußball-Rheinlandligist Ahrweiler BC der Aufgabe bei Schlusslicht SG Ellscheid entledigt. Die Elf von Spielertrainer Andreas Dick setzte sich in Gillenfeld mit 4:1 (3:0) durch. Damit hat sich der ABC in Position gebracht fürs Spitzenspiel in der kommenden Woche. Tabellenführer FSV Trier-Tarforst gastiert dann mit noch drei Zählern Vorsprung in Heimersheim.