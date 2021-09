Kann der Ahrweiler BC in der Fußball-Rheinlandliga eine Serie starten? Nach Siegen gegen den FV Morbach (5:1) und bei der SG Hochwald Zerf (4:1) erwartet die Elf um Spielertrainer Andreas Dick zum Start einer englischen Woche am morgigen Sonntag (15.30 Uhr) in Heimersheim den SV Mehring. Am Mittwoch folgt dann das Rheinlandpokalspiel beim SV Anadolu Spor Koblenz (19.30 Uhr).