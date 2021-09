Die vierte Partie für den Ahrweiler BC in dieser Saison der Fußball-Rheinlandliga ist das erste Spiel mit Heimrecht. Nach dem das Apollinarisstadion aus bekannten Gründen weiter nicht zur Verfügung steht, soll die Sportanlage in Heimersheim vorübergehend als neue Heimat dienen. Auf dem Kunstrasen, der im Mai dieses Jahres nach Umbau wiedereröffnet wurde, empfangen die Kurstädter am heutigen Samstag (17. 30 Uhr) den FV Morbach.