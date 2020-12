Mörschbach

Das ging jetzt schnell: Am vergangenen Montag verkündete Patrick Kühnreich in unserer Zeitung, dass bis Weihnachten Klarheit herrschen würde über seine Zukunft als Trainer beim Fußball-Bezirksligisten SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal. Nun hat der gebürtige Rhenser und jetzt in Andernach sesshafte Kühnreich Fakten geschaffen: Ab dem 1. Juli 2021 und damit in der kommenden Saison übernimmt der 32-Jährige den Rheinlandligisten FC Metternich.