3:2 gegen den ABC – SG 99 Andernach kommt stark zurück und bejubelt Sieg im Derby

Nach 90 Minuten plus Nachspielzeit im Nieselregen entluden sich die aufgebauten Emotionen in einer Rudelbildung und diversen Männlichkeitsposen in Rot und Blau, doch die Gemüter kühlten sich schnell wieder ab. Andreas Dick, der Spielertrainer des Ahrweiler BC, konnte jedenfalls kurz nach der 2:3 (0:1)-Niederlage seines favorisierten Teams im Rheinlandliga-Derby bei der SG 99 Andernach sachlich analysieren: „Bei den Andernacher Standards waren wir nicht wach und hatten keine klare Zuteilung. Das reichte heute, um uns zu besiegen.“