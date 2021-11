Wolfgang Leidig hatte ein wenig Mühe, als er am Telefon seine Einschätzung zum 2:1 (1:0)-Erfolg des VfB Wissen im Rheinlandligaspiel beim SV Mehring am Sonntagnachmittag abgab. Immer wieder stimmte die Mannschaft in der Kabine Gesänge an und stellte damit den Co-Trainer, der diesmal den verhinderten Chef Thomas Kahler vertrat, vor Herausforderungen.