1:3 in Hentern – Malberg macht erneut zu wenig aus seinen Möglichkeiten

Auswärts läuft es momentan nicht für Fußball-Rheinlandligist SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen – zumindest an den Ergebnissen gemessen nicht. Diese spiegeln nicht die Leistungen der Westerwälder wider, die sich deutlich besser präsentieren als es die Ausbeute vermuten lässt. „Mittlerweile ist das schwierig zu kommentieren. Es war das gleiche Spiel wie in den zurückliegenden Wochen: Wir bekommen in schöner Regelmäßigkeit vom Gegner Komplimente für unsere Leistung, sind dann am Ende aber doch ein gern gesehener Gast, der keine Punkte mitnimmt“, sagte Trainer Volker Heun nach der 1:3 (1:0)-Niederlage am Samstag bei der SG Hochwald Zerf.