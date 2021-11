Wieder zeigt der TuS Montabaur eine engagierte Leistung in der Rheinlandliga. Wieder geht Montabaur in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. Und wieder steht der TuS am Ende mit leeren Händen da. Zwar fiel der entscheidende Gegentreffer nicht – wie noch gegen den Ahrweiler BC – in der Nachspielzeit, doch war der Gegentreffer beim 1:2 (1:0) beim FC Bitburg durch Jannik Grün acht Minuten vor Ende der regulären Spielzeit nicht weniger bitter für die Kreisstädter.