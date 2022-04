Dass der VfB Wissen in der laufenden Rheinlandliga-Saison dem oberen Tabellendrittel angehört, ist allen voran der starken Arbeit gegen den Ball zuzuschreiben. 16 Gegentore hatten die Siegstädter vor dem zurückliegenden Wochenende in 23 Spielen kassiert, ein Wert, der in der Liga seinesgleichen sucht. Großen Anteil daran hat sicherlich Philipp Klappert, der, wenn seine Vorderleute doch mal überspielt werden, regelmäßig zur Stelle ist und den Einschlag im VfB-Gehäuse verhindert.