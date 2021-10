Auch der Wechsel des Heimspielorts ändert vorerst nichts daran, dass die SG Neitersen/Altenkirchen in der Rheinlandliga auf eigenem Platz weiter auf die ersten Saisonzähler warten muss. Wie bereits in den ersten vier Partien in Altenkirchen unterlag die Mannschaft von Torsten Gerhardt auch dem FSV Trier-Tarforst. Eine weitere Parallele zu den Spielen in der Kreisstadt: Auch bei der 0:2 (0:1)-Niederlage am Sonntag auf der Neiterser „Emma“ waren die Gastgeber keineswegs chancenlos.