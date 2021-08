0:2 gegen Malberg: Baldus ärgert sich über blutleeren Auftritt seines TuS Montabaur

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat am Freitagabend ein seltenes Glücksgefühl auf des Gegners Platz genossen. Zum ersten Mal seit der Saison 2016/17 gewann man auswärts einen Saisonauftakt in der Fußball-Rheinlandliga. Beim TuS Montabaur freuten sich Trainer Volker Heun und seine Schützlinge über einen 2:0 (1:0)-Erfolg. „Unsere erste Halbzeit hat mir gut gefallen. Leider haben wir es verpasst, den zweiten Treffer nachzulegen. Im zweiten Durchgang verloren wir den Zugriff, aber ich hatte nie das Gefühl, dass wir ernsthaft in Gefahr geraten. Die drei Punkte tun uns gut. Auf diesen Sieg lässt sich aufbauen. Trotzdem sehe ich auf unsere junge Mannschaft eine schwierige Saison zukommen“, fasste Heun die Partie zusammen.