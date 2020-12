Bullay

Es geht aufwärts bei den Fußballern der SG Zell/Bullay/Alf: Die erste Mannschaft hat unter dem neuen Trainer Manuel Bausen einen sehr guten Start in der Fußball-Kreisliga A Mosel hingelegt (vier Punkte in zwei Spielen) – und auch die Zeller Reserve in der C Mosel 1 ist perfekt in die Runde reingekommen.