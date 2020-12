Yannik Kluwig lässt Landkerner spät jubeln

Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 16:23 Uhr

Auf dem Hartplatz in Illerich hat das erste Spiel nach der Winterpause in der Fußball-Kreisliga C Nord stattgefunden. Gastgeber SG Landkern/Illerich schlug durch einen späten Treffer von Yannik Kluwig die SSG Lutzerather Höhe II mit 1:0 (0:0) und verbesserte sich auf Rang sechs. Lutzerath II bleibt Tabellenvierter.

Das Tor des Tages fiel in der 90. Minute: Jan Gerhartz leitete den Angriff gut ein, der Ball kam zu Kluwig, der aus 16 Metern Maß nahm, das Leder schlug voll ein. „Ein Sonntagsschuss“, lachte Landkerns Spielertrainer Matthias Bauermann: „Auch wenn das Tor so spät fiel, es war hochverdient.“ Bauermann und sein Spielertrainer-Kollege Heiko Schlich werden nach der Saison ihr Amt übrigens aufgeben. Der SG-Vorstand befindet sich noch auf der Suche nach einem Nachfolger.

Am kommenden Wochenende steht in der C Nord dann der erste reguläre Spieltag auf dem Programm: Unter anderem steigt am Sonntag das Spitzenspiel des Zweiten SG Auderath/Alflen gegen den Dritten SG Oppenhausen II. bon